Гацкан: самые большие премиальные в моей карьере были в прошлом сезоне в ЛЧ

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал о своей зарплате, а также сообщил, что самые большие премиальные в своей карьере он получил за выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17.
«Правда ли, что в «Ростове» зарабатываю 30 тыс. долларов в месяц? Меньше. Около 20 тыс. Премиальных отдельно за игру с «Баварией» не получали. Получали за все матчи и за Лигу чемпионов. Отдельно за один матч РФПЛ премиальные — 5 тыс. долларов. А в Лиге чемпионов футболистам давался определённый процент от суммы, которую заработала команда. 30 тыс. долларов или больше? Чуть больше. Самые большие премиальные в моей карьере были как раз в том сезоне в Лиге чемпионов. Моя самая дорогая покупка? Квартира и машина. Машина — Range Rover Sport, стоит примерно 2,5 млн рублей», — сказал Гацкан в Hard'Core Interview.
В минувшем сезоне Лиги чемпионов «Ростов» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив из турнира «Андерлехт» и «Аякс». В турнирной таблице своей группы российская команда заняла третье место после «Атлетико» и «Баварии», опередив «ПСВ Эйндховен». В матче 5-го тура «Ростов» одержал единственную победу, обыграв на своём поле «Баварию» со счётом 3:2.