Матч «Зенита» с «Кайзерслаутерном» отменён в связи с решением полиции

Товарищеский матч «Зенита» с немецким клубом «Кайзерслаутерн» в Германии был отменён в связи с решением полиции, обусловленным мерами безопасности на стадионе. Вместо этой встречи российская команда проведёт двусторонний матч в Кицбюэле, а вечером 8 июля вернётся в Санкт-Петербург, сообщает официальный сайт клуба.
«Зенит» объявил о том, что проведёт товарищескую встречу с «Кайзерслаутерном», всего несколько часов назад. Игра изначально была запланирована на 8 июля в Гармиш-Партенкирхене на «Штадион ам Грёбен».
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