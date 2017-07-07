Нето перешёл из «Ювентуса» в «Валенсию», отступные в новом клубе — € 80 млн

«Валенсия» объявила о переходе из «Ювентуса» голкипера Нето. Контракт бразильца с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, сумма отступных составит € 80 млн.
«Летучие мыши» не объявили суммы трансфера, однако ранее сообщалось, что она составит € 7 млн.
Нето перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2015 году. В составе «старой синьоры» за это время страж ворот сыграл 22 матчах, в которых пропустил 15 мячей. 27-летний футболист был готов к смене обстановки после того, как просидел весь прошлый сезон за спиной Джанлуиджи Буффона.