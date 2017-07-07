Бывший полузащитник «Анжи» Карсела-Гонсалес стал игроком «Олимпиакоса»

Полузащитник Мехди Карсела-Гонсалес продолжит карьеру в чемпионате Греции. 28-летний марокканский футболист подписал соглашение с «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба клуба.
Карсела-Гонсалес известен российским любителям футбола по выступлениям за «Анжи» с 2011 по 2013 год. После ухода из махачкалинского клуба игрок вернулся в бельгийский «Стандард», в 2015 году перешёл в португальскую «Бенфику», а в 2016-м — в испанскую «Гранаду». В минувшем сезоне Карсела-Гонсалес провёл 22 матча в Примере и забил пять голов.