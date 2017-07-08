Ф. Невилл выложил фотографию Лукаку в форме «Манчестер Юнайтед»

Знаменитый защитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл в своём «Инстаграме» выложил фотографию нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в форме «красных дьяволов», сопроводив её комментарием «перешёл из одного великого клуба в другой».
На данный момент официального подтверждения трансфера Лукаку нет. Помимо «Мачнестер Юнайтед», серьёзные намерения приобрести форварда имел «Челси». Интересно, что в 2014 году «Челси» продал Лукаку «Эвертону» в период, когда главным тренером «синих» был Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Манчестер».
Источник: «Челси» повторил предложение «Манчестер Юнайтед» по Лукаку