Вальехо: в «Реале» буду играть в футболке Пепе, и это повод для гордости

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо уверен, что сможет преуспеть в испанском гранде. В минувшем сезоне футболист выступал на правах аренды за «Айнтрахт». Вальехо официально представили как игрока «сливочных», а играть он будет в футболке с третьим номером, которая принадлежала покинувшему «Реал» защитнику Пепе.
«Я уверен, что благодаря тем ценностям, которые привили мне родители, смогу добиться успехов в лучшем клубе мира. Это скромность, трудолюбие и самоотдача. Меня отлично приняли, и я благодарю всех. Я буду играть в футболке Пепе, и это повод для гордости», — приводит слова Вальехо официальный сайт «Королевского клуба».
Контракт Вальехо с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года.