Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сиригу: положение Верратти в «ПСЖ» немного похоже на тюремное заключение

8 июля 2017, суббота. 09:26. Футбол

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу, перешедший в итальянский клуб из французского «ПСЖ», поделился мнением о ситуации с полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти.

«Можно сказать, что положение Верратти в „ПСЖ“ немного похоже на тюремное заключение. Игрок даёт команде всё возможное, если он мотивирован. Если Марко хочет покинуть клуб, потому что чувствует нехватку мотивации или имеет причины для ухода, клуб должен рассмотреть его желание.

Он необыкновенный игрок, и я надеюсь, что он примет правильное решение, которое поможет его карьере», — цитирует Сиригу L'Equipe.

Верратти: прошу прощения у «ПСЖ», мой агент совершил большую ошибку
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ПСЖ Торино Марко Верратти Сальваторе Сиригу
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
09:45 Батистута: в больших финалах Игуаину просто не везёт
09:26 Сиригу: положение Верратти в «ПСЖ» немного похоже на тюремное заключение
09:25 Озил: рады переходу в «Арсенал» нападающего такого класса, как Ляказетт
09:10 «Сибирь» — «Спартак-2»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
09:00 Выиграй билет на ЧМ-2018 с помощью цифр на своей банковской карте
08:50 «Фиорентина» интересуется нападающим «ПСЖ» Хесе
08:38 Морьентес: если Мбаппе не купит «Реал», его приобретёт другой клуб
08:16 «Манчестер Юнайтед» готов отдать «Эвертону» за Лукаку £ 90 млн и Руни
08:05 Источник: «Челси» обошёл «Ювентус» в гонке за Данило
07:38 Вальехо: в «Реале» буду играть в футболке Пепе, и это повод для гордости
07:17 Модрич: никогда не устаю от побед
07:15 «Милан» готов сделать Обамейянга самым высокооплачиваемым игроком Серии А
06:27 «Ювентус» может обменять Куадрадо в «Милан» на Де Шильо
05:31 Сафонов: в «Зените» окажутся только Манолас и Дриусси
04:58 «Твенте» сыграет в Шотландии в память об умершем 10 лет назад болельщике
04:17 Ф. Невилл выложил фотографию Лукаку в форме «Манчестер Юнайтед»
02:13 Защитник «Рубина» Котуньо близок к переходу в «Реал Овьедо»
01:46 Дриусси попрощался с фанатами «Ривер Плейт»
01:34 Фарфана обокрали в Германии
01:12 Гончаренко — об Оланаре: если он будет так плох, будет иметь большие проблемы
00:55 Футболисты «Кубани» грозятся бойкотировать матч с «Томью» из-за долгов
00:44 «Севилья» и «Сампдория» достигли соглашения по трансферу Мурьеля
00:44 Агент Лео: мы получили запросы из России, Италии, Испании и Франции
00:36 Экс-хавбек «Ахмата» Грозав будет финансировать свой родной клуб в Румынии
00:30 Сын Роналдо выступит на Маккабиаде-2017 в составе юношеской сборной Бразилии
00:19 38-летний Йиранек подписал контракт с чешской «Дуклой»
00:17 Вилья, Швайнштайгер и Кака сыграют за сборную всех звёзд MLS с «Реалом»
7 июля 2017, пятница
23:56 «Севилья» объявила о соглашении с «Астон Виллой» по трансферу Амави
23:56 ФИФА: футбол потерял одного из своих храбрейших болельщиков
23:49 Спаллетти: если «Интер» не выполнит обещаний по трансферам, я расскажу об этом
23:17 «Локомотив» ведёт с донецким «Шахтёром» переговоры о переходе 19-летнего грузина
23:07 Палкин: «Шахтёр» продолжает добиваться дисквалификации Зинченко
23:05 Источник: «Челси» повторил предложение «Манчестер Юнайтед» по Лукаку
22:44 Уолкотт: Ляказетт напоминает мне Джермейна Дефо
22:31 Александер-Арнольд подписал новый контракт с «Ливерпулем»
22:17 Верратти: прошу прощения у «ПСЖ», мой агент совершил большую ошибку
22:10 «Интер» достиг соглашения с «Фиорентиной» по трансферу Борхи Валеро
22:08 Жирков: слова Лебедева? Не стоит отвечать человеку, не разбирающемуся в футболе
22:00 Шишкин: Роналду — это действительно космос
21:51 В ЮАР клуб вышел в элиту, купив и перевезя в свой город победителя 2-й лиги
21:45 Шишкин рассказал о самых дорогих футболках в своей коллекции
21:44 Женская сборная России сыграла вничью с Хорватией в товарищеском матче
21:39 Каррера сфотографировался с болельщиками «Спартака» после контрольного матча
21:31 «Бетис» объявил о переходе полузащитника сборной Мексики Гуардадо
21:30 Шишкин: у Смолова есть внутренний стержень, который очень тяжело сломить
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам селекция "Зенита" этим летом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017