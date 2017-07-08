Сиригу: положение Верратти в «ПСЖ» немного похоже на тюремное заключение

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу, перешедший в итальянский клуб из французского «ПСЖ», поделился мнением о ситуации с полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти.
«Можно сказать, что положение Верратти в „ПСЖ“ немного похоже на тюремное заключение. Игрок даёт команде всё возможное, если он мотивирован. Если Марко хочет покинуть клуб, потому что чувствует нехватку мотивации или имеет причины для ухода, клуб должен рассмотреть его желание.
Он необыкновенный игрок, и я надеюсь, что он примет правильное решение, которое поможет его карьере», — цитирует Сиригу L'Equipe.
Верратти: прошу прощения у «ПСЖ», мой агент совершил большую ошибку