«Зенит» объявил о переходе Дриусси

Футбольные клубы «Зенит» и «Ривер Плейт» достигли договорённости о трансфере аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Соглашение рассчитано на четыре года.
Себастьян Дриусси родился 9 февраля 1996 года в Буэнос-Айресе. Воспитанник «Ривер Плейта» дебютировал в основной команде в конце 2013-го, провёл 92 матча, забил 25 мячей и отдал 8 результативных передач. Выигрывал чемпионат Аргентины, Южноамериканский кубок, Кубки Либертадорес, Аргентины, банка Суруга и Суперкубок Южной Америки. Дриусси выступал за молодёжные и юношеские сборные страны. Вместе с командами U17 и U20 становился победителем чемпионатов Южной Америки.
В 2013-м стал лучшим игроком континентального чемпионата U-17 среди сборных и лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира в этой же возрастной категории. По итогам 2016-го Себастьян Дриусси вошёл в число 50 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии итальянской La Gazzetta Dello Sport.
Аргентинец может играть на трёх позициях линии атаки: в роли центрального нападающего, на левом фланге и в качестве оттянутого форварда. «Зенит» приветствует Себастьяна Дриусси в Петербурге, желает дальнейшего прогресса и успехов в составе сине-бело-голубых», — информирует официальный сайт «Зенита».