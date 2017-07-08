Манчини: Дриусси — хорошее приобретение для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвёл итоги сборов, прокомментировал переход аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси, высказался о возможности новых приобретений, а также поделился мнением о полёте в Хабаровск, где сине-бело-голубые 16 июля сыграют с местной командой «СКА-Хабаровск» в стартовом туре РФПЛ.
«Мы провели хорошую работу. Ребята молодцы. Могли сыграть больше товарищеских матчей, но не получилось. Но в целом я очень доволен проделанной работой.
Мы понемногу улучшаемся: оттачиваем свою технику, улучшаемся в тактическом плане, улучшаем качество игры, поэтому пока я всем доволен и думаю, что будет ещё лучше.
Сборы — это всегда тяжело, потому что на них закладывается та основа, благодаря которой игроки смогут выступать на протяжении всего сезона.
Дриусси — это хорошее приобретение. Трансферное окно ещё не закрыто, у нас есть много времени, конкретных имён назвать я пока не могу, но время для этого ещё есть.
Перелёт в Хабаровск? Будет очень тяжело, но у нас всё распланировано. Известно, когда прилетим, когда улетим. Скорее всего, настолько сложного перелёта у нас ещё не было.
Определился ли со стартовым составом? У меня есть какие-то первоначальные идеи, но у нас есть ещё 10 дней, и всё может поменяться, окончательного решения я ещё не принял", — заявил итальянский специалист, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Видео интервью с Манчини можно посмотреть на «Чемпионате».