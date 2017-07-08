Погба выложил видео с Лукаку после перехода бельгийца в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поприветствовал форварда Ромелу Лукаку. Сегодня «красные дьяволы» объявили о договорённости с «Эвертоном» по трансферу бельгийского футболиста.
Погба выложил в своём «инстаграме» видео, на котором футболисты весело разговаривают и танцуют на вилле в Лос-Анджелесе.
«Увидимся завтра на тренировке», – подписал видео Погба и добавил хэштег #AgentP, намекая, что поспособствовал переходу Лукаку в «МЮ». Агент Мино Райола представляет интересы обоих игроков.
Ранее в английских СМИ сообщалось, что сумма трансфера Лукаку в «МЮ» составит £ 75 млн плюс £ 15 млн в качестве бонусов.