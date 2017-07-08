Петраков – о поражении «Томи»: тяжело выстроить игру за неделю, чудес не бывает

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал домашнее поражение «Кубани» (1:4) в матче 1-го тура ФНЛ.
«Комментировать нечего. Проиграли матч по всем параметрам, уступив во всем. К сожалению, есть определённые проблемы. И особенно они касаются игры в обороне. Не сумели мы найти достойных кандидатур. Нужно укрепляться, пригласить ещё как минимум центрального и правого защитников. От того, что нет никого, Сасин играл не на своей позиции.
Какие-то моменты в атаке понравились, отдельные ребята. В частности, и Соболев, и Сасин выглядели неплохо. Так что потенциал определённый есть. Но чудес на свете не бывает. За одну неделю привести команду в оптимальное состояние и выстроить игру достаточно тяжело. Но надо идти дальше.
Есть ли кандидатуры на проблемные позиции? Да с кем только ни ведём переговоры! Если бы у нас клуб назывался «Спартак» или ЦСКА, у нас было бы уже десять кандидатур. Но пока мы «Томь» и играем в первом дивизионе. Так что не все футболисты хотят ехать к нам, учитывая и наше географическое положение, и финансовые моменты. Конечно, ведём переговоры. В понедельник должен на просмотр приехать футболист, во вторник ещё один. Посмотрим, что они собой представляют», — цитирует Петракова пресс-служба ФНЛ.