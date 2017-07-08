Федун: Каррера зациклен на результате, таким и должен быть главный тренер

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал жест главного тренера команды Массимо Карреры, который после награждения красно-белых за победу в РФПЛ-2016/17 убрал свою медаль в карман и заявил, что москвичам нужно сосредоточиться на новом сезоне.
«Жест Карреры, который убрал медаль? Профессионал с большой буквы. Это его работа. У меня праздник продолжается, а у него уже 14 июля борьба за очередной титул. Это его сущность. Он зациклен на результате, таким и должен быть главный тренер», — сказал Федун.
В первом официальном матче нового сезона «Спартак» встретится с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдёт 14 июля.