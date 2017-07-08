Лукаку в октябре предстанет перед судом из-за шумной вечеринки в Беверли-Хиллз

Нападающий Ромелу Лукаку, который в следующем сезоне будет выступать за «Манчестер Юнайтед», 2 октября этого года предстанет перед судом в Лос-Анджелесе за шумную вечеринку, которую он устроил 2 июля в своём доме в Беверли-Хиллз, пишет Sky Sports.
Из-за громких звуков соседи пожаловались в полицию, которая шесть раз приходила в дом Лукаку, чтобы усмирить компанию. В результате бельгийский форвард был задержан, но отпущен на месте с вынесением предупреждения. В октябре игроку предстоит объясниться в суде.
«Манчестер Юнайтед» сегодня, 8 июля, объявил о достижении договорённости с «Эвертоном» по трансферу Лукаку.