Конюхов продлил до 1239 минут рекордную сухую серию в ФНЛ

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Луч-Энергию» со счётом 2:0.
Ворота самарской команды в этой встрече защищал Евгений Конюхов, который продлил до 1239 минут свою сухую серию в ФНЛ. 30-летний футболист начал серию ещё весной 2015 года. По итогам сезона-2014/15 самарцы вернулись в РФПЛ, в связи с чем Конюхов больше в ФНЛ не выступал. Однако по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» снова вылетели в дивизион рангом ниже.
Сухая серия Конюхова является рекордной для ФНЛ. Голкипер установил рекорд ещё в мае 2015 года, превзойдя достижение вратаря «Урала» Сергея Армишева, который в 2006 году сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 947 минут.