Лукаку: кто может отказать самому большому клубу в мире?

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего перехода в «Манчестер Юнайтед».
«Это самый большой клуб в мире. Это клуб, который жаждет снова завоевать титул в АПЛ, снова стать доминирующим в мире. Именно о таком шансе я мечтал с детства. Когда „МЮ“ сделал предложение, мне не нужно было думать дважды. Поэтому я очень рад и надеюсь стать частью истории „МЮ“.
Кто может отказать самому большому клубу в мире? Лучший стадион в Англии, лучшие фанаты. Это прекрасная возможность. Я всегда говорил, что хочу играть за команду, которая нацеливается на победу в каждом турнире, в котором участвует», — цитирует Лукаку ESPN.
Накануне «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договорённости с «Эвертоном» по трансферу Лукаку.