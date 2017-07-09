Ю. Газзаев: в этом году и «Волгарь» покрепче, и претензий у нас побольше

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев поделился впечатлениями от домашнего матча первого тура ФНЛ с «Факелом» (0:0).
«Есть сожаление, что не смогли выиграть. Но команда хорошо начала матч, реагировала и закрывала сопернику возможность сделать ответные атаки, много было прострелов, но, к сожалению, до адреса не доходили. Соперник всё время находился под давлением. Первые игры. Наверное, так бывает. Команда новая. У «Факела», как и у нас в прошлом году, поменялось много футболистов. Думаю, что воронежцы тоже в непростой ситуации. Мы сопернику ничего не позволили сделать. Тем не менее голов нет.
Мы не совсем удовлетворены результатом. Но это только старт. Даже не сомневаюсь, что в этом году и команда наша покрепче, и претензий у неё побольше", — цитирует Газзаева сайт ФНЛ.