Анчелотти: следующий сезон Лиги чемпионов будет самым сложным в истории турнира

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ближайшего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Я мечтаю о том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в четвёртый раз. На этот раз турнир по целому ряду причин будет ещё более сложным, чем когда-либо. Большие английские клубы возвращаются в гонку — «Челси», «Манчестер Юнайтед». «Барселона» и «Бавария» хотят вернуться на былой уровень. «Ювентус» желает наконец-то взять трофей после стольких упущенных финалов. А «Реал» захочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд.
Задачи всех этих команд и амбициозного «ПСЖ» — как минимум полуфинал. Все они хотят быть в четвёрке лучших. Такой конкуренции в Лиге чемпионов ещё не было», — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.