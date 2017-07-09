«Казанка» обыграла «молодёжку» «Спартака», Сычёв вышел на замену во втором тайме

«Казанка», являющаяся фарм-клубом «Локомотива», в контрольном матче со счётом 2:0 обыграла молодёжную команду «Спартака». Встреча проходила на поле академии красно-белых. Никита Дорофеев открыл счёт на 25-й минуте, а Иван Шаров в начале второго тайма установил окончательный результат.
Бывший нападающий «Локомотива» 33-летний нападающий Дмитрий Сычёв, ставший ранее игроком «Казанки», вышел на замену на 65-й минуте.
Товарищеский матч
«Спартак»-мол. — «Казанка» — 0:2 (0:1)
Голы: Дорофеев, 25 (0:1); Шаров, 49 (0:2).
Сёмин: надеемся, Сычёв в будущем присоединится к основной команде «Локомотива»