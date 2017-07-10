Куртуа: самым сложным соперником «Челси» в прошлом сезоне был «Тоттенхэм»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа ответил на вопрос о лучшей игре команды в минувшем сезоне и самом сложном сопернике лондонцев.
«Наверное, лучшая игра — домашний матч с «МЮ» в чемпионате. Это был отличный домашний матч. Вся команда играла прекрасно, и, наверное, ещё можно назвать домашний матч с «Эвертоном». Я бы назвал обе встречи, потому что мы продемонстрировали шикарный футбол, а также забили много голов в ворота непростого соперника.
Самый сложный противник — это «Тоттенхэм». Все матчи с ними были сложными», — цитирует Куртуа сайт «Челси».
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