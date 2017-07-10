Широков: не уверен, что Кокорин хочет перейти в «Краснодар»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал возможное приобретение петербургским клубом нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. При этом «Зенит» может включить в сделку форварда Александра Кокорина.
«Думаю, это вполне реально. Но многое зависит от самих игроков. Не уверен, что Кокорин хочет перейти в „Краснодар“. Смолов же способен создать конкуренцию Дзюбе. Возможно, тренерский штаб смог бы подобрать им обоим роли на поле», — приводит слова Широкова «Спорт день за днём».
В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провёл 22 матча, забив 18 голов. На счету Кокорина 27 проведённых встреч и 5 забитых мячей.