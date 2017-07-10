L’Équipe: «Ювентус» на два года арендует у «Баварии» Д. Косту за € 9 млн

«Ювентус» намерен взять в аренду полузащитника «Баварии» Дугласа Косту сроком на два года. Как сообщает L’Équipe, за аренду туринский клуб в течение двух сезонов выплатит немецкой команде € 9 млн.
При этом итальянская команда получит приоритетное право выкупа и может после окончания аренды подписать с хавбеком полноценный контракт, заплатив «Баварии» € 33 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» приобретёт 26-летнего бразильца за € 40 млн. Напомним, что летом 2015 года «Бавария» заплатила за Дугласа Косту донецкому «Шахтёру» € 30 млн.
«Бавария» согласна продать Дугласа Косту в «Ювентус» за € 40 млн