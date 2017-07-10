Вратарь сборной Сьерра-Леоне умер в возрасте 25 лет

Вратарь сборной Сьерра-Леоне Альхаджи Дауда Конте скоропостижно скончался в возрасте 25 лет. Голкипер был вызван в национальную команду на отборочный матч Кубка африканских наций 2019 года против команды Кении, но не смог сыграть из-за болезни, которая привела к смерти.
«Конте не впечатлял в последний день тренировки, потому что с ним было что-то не так. Я даже рассказал об этом одному из моих помощников. Это заставило меня отстранить его из команды.
Я всегда любил его, потому что он всегда был хорошим и достойным того, чтобы быть в сборной Сьерра-Леоне", — цитирует BBC главного тренера сборной Сьерра-Леоне Джона Кейстера.