Уткин: Смолов хочет сыграть в ЛЧ. В Краснодаре этот шанс уходит с каждым месяцем

Спортивный журналист Василий Уткин, делясь мнением о возможном уходе нападающего сборной России Фёдора Смолова из «Краснодара», отметил, что в краснодарской команде 27-летний футболист теряет шанс сыграть в Лиге чемпионов.
«Краснодар» вряд ли хочет расставаться с лучшим игроком. И хочет использовать максимум возможностей, чтобы его удержать — или выжать из сделки максимум.
Мотивация Смолова более сложна, но тем не менее понятна. Ему 27 лет с половиной. Фёдор довольно поздно заиграл сообразно таланту, у него (тьфу-тьфу) не было тяжёлых травм, и поэтому, полагаю, лет шесть большой карьеры у него есть. Но посмотрите на покупки «Краснодара». Политика клуба — в эволюционном развитии. Время развиваться таким образом есть у Галицкого, у клуба, но не у Фёдора. Он хочет сыграть в Лиге чемпионов, и этот шанс уходит с каждым месяцем и даже с каждой неделей.
Да, контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан ещё на три года. Но приобрели его южане за деньги, не сопоставимые с ценой гипотетической продажи. Так что эта проблема найдёт своё решение. Была бы воля», — написал Уткин в «Фейсбуке».