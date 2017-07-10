Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро прооперирован и пропустит 3-4 месяца

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Португалии Рафаэль Геррейро, который получил травму в матче второго тура Кубка конфедераций с Россией (1:0), пропустит от трёх до четырёх месяцев. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
В матче с Россией Геррейро появился в стартовом составе, но из-за травмы покинул поле на 65-й минуте и больше участия в Кубке конфедераций не принимал. В «Боруссии» сообщили, что 23-летний защитник был прооперирован.
В Дортмунде ожидают, что Геррейро вернётся в строй в октябре или ноябре. Статистику выступления защитника в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».