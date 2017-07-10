Фурсенко: ничего не слышал о предложении «Спартаку» купить Дзюбу

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что ничего не слышал о том, что петербургский клуб предложил московскому «Спартаку» купить нападающего Артёма Дзюбу. Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что сине-бело-голубые якобы предложили форварда «Спартаку», но руководство красно-белых отказалось его возвращать.
«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал», — цитирует Фурсенко ТАСС.
По информации издания, в «Зените» продолжают искать варианты продолжения карьеры Дзюбы и намерены продать игрока этим летом.
Источник: «Зенит» намерен продать Дзюбу