Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Руни: «Эвертон» не станет для меня домом престарелых

10 июля 2017, понедельник. 17:52. Футбол

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни на первой пресс-конференции после возвращения в ливерпульский клуб из «Манчестер Юнайтед» поделился своими мыслями о грядущем сезоне.

«Чувствую себя отлично. Был очень рад утром встретиться с новыми партнёрами по команде. Думаю, это отличное время для меня и для „Эвертона“. Верим, что этот год получится замечательным. Мы хотим продолжать движение вперёд и принести клубу трофеи.

На какой позиции я буду играть? Тренер посмотрит на меня во время тренировок и примет решение на основе этого.

«Эвертон» не станет для меня домом престарелых. Я хочу играть, побеждать и добиваться успеха в этом клубе. Я готов к новым вызовам", — цитирует 31-летнего Руни BBC Sport.

Руни: завоевание трофеев с «Эвертоном» станет для меня вершиной
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Эвертон Уэйн Руни
Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
18:00 Червиченко: о красоте новой формы «Спартака» спорят только бездельники
17:53 Пиоли: надеюсь тренировать «Фиорентину» не меньше, чем играл за неё
17:52 Руни: «Эвертон» не станет для меня домом престарелых
17:42 Карпин: о Дзюбе в «Спартаке» надо спрашивать у Федуна, мне лично – по барабану
17:38 «Урал» подтвердил возвращение Ойеволе в «Оренбург»
17:31 Арнаутович подал в «Сток» запрос на трансфер
17:23 Румменигге: переговоры с «Юве» по Д. Косте продвигаются, но договорённости нет
17:22 Эррера: когда-нибудь я расскажу своим внукам, что играл вместе с Руни
17:15 Кутепов и Ребров продлили контракты со «Спартаком»
17:05 В Москве установили памятник выдающемуся игроку сборной СССР Анатолию Исаеву
17:01 Нигматуллин: даже с появившейся рекламой форма «Спартака» смотрится стильно
16:57 Зобнин подарил футболку сборной России оперировавшему его профессору Мариани
16:42 Гладилин: у Дзюбы везде проблемы – в «Спартаке», «Зените» и сборной России
16:24 Фурсенко: ничего не слышал о предложении «Спартаку» купить Дзюбу
16:23 Червиченко: Дзюба — мультиклубный. Его примут везде без истерии, что он «мясной»
16:07 Определён лучший гол Кубка конфедераций—2017
16:04 «Севилья» объявила о переходе полузащитника «Тигрес» Писарро
16:00 Мостовой: хотел бы видеть на форме «Спартака» полосу и ромб, но это невозможно
15:52 «Суонси» потребовал от «Эвертона» £ 50 млн за Сигурдссона
15:45 Диего Коста пропустил первую тренировку «Челси» в новом сезоне
15:40 «Динамо» намерено приобрести у «Лудогорца» голландского полузащитника
15:35 Лукаку возьмёт в «МЮ» 9-й номер, под которым играл Ибрагимович
15:20 Маклаков: отсутствие белой полосы – это отсутствие истории клуба
15:16 Экс-нападающий «Атлетико» Черчи стал игроком «Вероны»
15:07 «Бордо» готов приобрести у «Зенита» Йовановича, сумма выкупа — € 2,5-3,5 млн
14:58 Источник: «Зенит» намерен продать Дзюбу
14:51 Президент «Бетиса»: насколько я понимаю, Себальос договорился с «Реалом»
14:45 Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро прооперирован и пропустит 3-4 месяца
14:44 ЦСКА готов увеличить предложение по защитнику «Коринтианса» Араны
14:41 «Бетис» предложил полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии контракт на четыре года
14:28 Бывший нападающий «Анжи» Будковский стал игроком «Кортрейка»
14:20 «Бавария» связалась с «Реалом» по поводу трансфера Хамеса
13:59 Кассано возобновит карьеру в «Вероне»
13:58 С. Рамос: я многого добился, хорошо бы, если бы меня наградили «Золотым мячом»
13:48 Уткин поделился мнением о возможном переходе Смолова в «Спартак»
13:31 «Лион» объявил о переходе защитника Тете из «Аякса»
13:21 «СКА-Хабаровск» проявляет интерес к хавбеку тульского «Арсенала» Рыжкову
13:18 Уткин: Смолов хочет сыграть в ЛЧ. В Краснодаре этот шанс уходит с каждым месяцем
13:12 Тарханов: Ойеволе сам захотел вернуться в «Оренбург»
13:07 Дани Алвес обвинил президента «Барселоны» во лжи
13:04 Фанаты египетского клуба устроили беспорядки во время матча африканской ЛЧ
12:47 Эйна станет первым игроком, перешедшим в «Халл» Слуцкого из «Челси»
12:45 «Краснодар» – ЦСКА: фоторепортаж с контрольного матча на сборах в Австрии
12:44 Анчелотти: у Нойера нет рук и таза, у него клавиатура, ею он управляет игрой
12:36 Неймар пошутил, что в будущем может перейти в «Эйбар»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам новая форма "Спартака"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017