Мацуев: полоса придаёт форме «Спартака» особый драйв, химию и энергетику

Известный российский пианист и фанат «Спартака» Денис Мацуев поделился эмоциями от новой формы «Спартака», в которой московский клуб будет выступать в сезоне-2017/18.
«У нас столько лет была эта белая полоса, к которой я отношусь с любовью и пиететом. В то же время прекрасно помню, как мы выигрывали у «Аякса» в чёрной форме, с «Монако» в синей даже играли. Помню какие-то странные бордово-красные квадратики на футболке в матче с «Глентораном» в 1988. В Тбилиси в 80-х годах тоже были какие-то странные бело-голубые цвета. Без полосы мы играли часто и в романцевский период. И в нулевые бывали однотонные футболки.
Но полоса, конечно, придаёт особый драйв, особую химию, энергетику. Не знаю, кто её убрал и чем это мотивировано. Лишь бы «Спартак» побеждал, что бы ни было на форме. При такой же игре, как в прошлом сезоне, я готов смириться с отсутствием полосы», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.