На церемонии награждения команды золотыми медалями чемпионата России-2016/17 «Спартак» представил форму на сезон-2017/18. В новой экипировке на сцене появились Георгий Джикия, Фернандо и Джано Ананидзе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Форма полностью сделана из перерабатываемых материалов. Продажа начнётся с 9 июля в официальных магазинах «Спартака».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В первом официальном матче нового сезона «Спартак» встретится с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдёт 14 июля.