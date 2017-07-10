Мейра: Петербург — красивый город, но там была ужасная международная школа

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра рассказал, всё ли ему нравилось в России.
«Тренер „Зенита“ лично позвонил мне и сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Передо мной стоял очень сложный выбор. Мы с женой даже приезжали в Петербург, чтобы посмотреть на город и на местную жизнь. При этом контракт был просто потрясающий, о большем сложно было мечтать.
К сожалению, я не мог взять с собой детей, поскольку там была ужасная международная школа. Сложно поверить в то, что в таком прекрасном городе нет международной школы, отвечающей минимальным требованиям. Когда мы посетили местную школу, то были просто шокированы. Крохотное здание с кучей ступенек, в глаза бросались антисанитарные условия. Нельзя было отдавать детей в такую школу. За те деньги, которые они просят, необходимо обеспечивать хотя бы минимальный уровень безопасности, комфорта, гигиены, но этого не было. В итоге мы решили, что я подпишу контракт, а семья останется в Португалии. Остановился в отеле вместе с братом супруги. Он мне как родной брат. Всегда буду ему признателен за то, что он отказался от многого ради того, чтобы поддержать меня.
В России больше всего не нравилась очень холодная погода. Доходило до -30 градусов. И, конечно, расстраивало большое расстояние до Португалии. Путь до России занимал почти сутки. Из положительного — очень красивый город, сильный клуб. Прожил там два с половиной года, вышло три сезона.
Когда перешёл в „Зенит“, мне, как и другим игрокам клуба, подарили компактный BMW 1-Series. Однако мне нужен был автомобиль побольше, более подходящий для семьи. Сказал им, что готов доплатить за другую модель, но меня просто отвели в автосалон и сказали, что я могу выбрать любую машину. В итоге я улыбнулся и показал на X6. В общем, никаких ограничений у них там не было.
Ещё помню различные истории с полицией. Однажды я попал в аварию — в меня врезались, но это была моя вина. Мы с братом жены и ещё одним человеком ехали в ресторан, я разговорился и не заметил сигнала „Стоп“. Выехал на перекрёсток, и в нас въехала машина. У того парня машина была почти полностью разбита. Я испугался, пошёл извиняться, но не знал ни русского, ни английского. Позвонил переводчику и дал тому парню телефон. Спустя несколько секунд услышал в трубке: „Фернандо, этот парень говорит, что, если ты дашь ему € 500, он уедет“. Ничего себе, у него же машина вдребезги! Но я послушался переводчика, дал парню € 500, и тот вызвал такси, оставив свою машину на дороге. Ни полиции, ничего такого. Вот так и решилась проблема.
На тот момент € 500 были для меня совсем небольшими деньгами. Но если у меня возникали проблемы с полицейскими, то проблема сама собой решалась, когда они узнавали, что я игрок „Зенита“. В Турции было то же самое: полицейские узнавали, что я игрок „Галатасарая“, и остывали», — сказал Мейра в интервью Tribuna Expresso.