Вьери: уже несколько лет трансферные окна в Серии А вызывают скуку

Бывший нападающий «Фиорентины», «Интера» и «Ювентуса» Кристиан Вьери поделился ожиданиями от ближайшего сезона Серии А.
«Боюсь, Серия А не изменится и „Юве“ снова выиграет скудетто, а остальные останутся позади. Конечно, сейчас только начало июля и у клубов ещё есть время осуществить хорошие трансферы и постараться приблизиться к „Ювентусу“. Посмотрим, но я боюсь, что гонка за скудетто получится короткой.
Что я думаю о трансферном рынке? Это скучно. Уже несколько лет в Италии трансферный рынок не такой интересный, как прежде", — цитирует Вьери Corriere dello Sport.
Пиоли: надеюсь тренировать «Фиорентину» не меньше, чем играл за неё