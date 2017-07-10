Воспитанник «Челси» Соланке подписал контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с нападающим Домиником Соланке. 19-летний воспитанник «Челси» перешёл в стан красных на правах свободного агента после истечения своего договора с лондонским клубом. Мерсисайдцы не разглашают деталей контракта с игроком.
«В „Ливерпуле“ меня встретили очень тепло, я ощущаю себя невероятно. Надеюсь, уже очень скоро надену красную футболку и буду создавать свою историю в этом клубе», — сказал Соланке.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ливерпуля».
«Челси» потребовал от «Ливерпуля» £ 10 млн за переход Соланке