Перотти: никогда не попрошу клуб отдать мне 10-й номер Тотти

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти рассказал, что не будет просить клуб отдать ему 10-й номер, под которым выступал легендарный форвард римлян Франческо Тотти, покинувший команду по окончании сезона-2016/17.
«Конечно, мне бы хотелось надеть 10-й номер, я всегда любил его, но думаю, что он принадлежит Франческо. Не знаю, возьмёт ли себе кто-либо его номер, но я никогда не попрошу об этом. Это будет выглядеть как отсутствие уважения с моей стороны», — приводит слова Перотти интернет-портал Football Italia.
Перотти: мучительно осознавать, что по таланту я даже близко не на уровне Тотти