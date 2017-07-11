«Рома» претендует на Марсьяля

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю, сообщает La gazzetta dello Sport. 21-летний француз может покинуть манкунианцев, поскольку недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб во главе с Жозе Моуринью.
Контракт форварда с «МЮ» истекает в июне 2019 года.
Марсьяль перешёл в «МЮ» в конце лета 2015 года из «Монако». В минувшем сезоне АПЛ Антони принял участие в 25 матчах (18 в основном составе), забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Агент: Марсьяль не покинет «Манчестер Юнайтед»