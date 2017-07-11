«Бордо» договорился с «Зенитом» о выкупе защитника Йовановича

«Бордо» достиг договорённости с «Зенитом» о выкупе контракта защитника Вукашина Йовановича. Сербский футболист подпишет четырёхлетний контракт с французским клубом, сообщает L'Equipe.
Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки может быть в пределах € 2,5-3,5 млн. Изначально французская сторона рассматривала вариант с арендой сербского футболиста, в прошлом сезоне уже выступавшего за «Бордо». В минувшем сезоне Йованович принял участие в девяти матчах за «Бордо» во всех турнирах.
Защитник перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» в феврале 2016 года. За основной состав сине-бело-голубых футболист не провёл ни одного матча.