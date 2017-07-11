Матчи Кубка конфедераций в Москве посетили свыше 150 тыс. болельщиков

11 июля на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги прошедшего Кубка конфедераций. Официальным стадионом в Москве стал «Спартак», площадка приняла три матча группового этапа и матч за третье место. Их посетили свыше 152 тыс. человек.
Из общего числа болельщиков 58% составили москвичи, 38% приехали из российских регионов и 9% — иностранцы.
«Весь турнир получил высокую оценку. Во время Кубка конфедераций болельщики, волонтёры и гости ФИФА совершили свыше 320 тыс. бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы. Город с честью выдержал проведение Кубка конфедераций», — цитирует руководителя столичного Департамента спорта и туризма Николая Гуляева «Вечерняя Москва».