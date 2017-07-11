Фанаты лондонского «Арсенала» рады переходу Хамеса в «Баварию»

Болельщики лондонского «Арсенала» в социальных сетях выражают свою радость по поводу состоявшегося перехода полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Баварию».
Фанаты «канониров» данный трансфер связывают с тем, что теперь нападающий «Арсенала» Алексис Санчес наверняка останется в команде, несмотря на интерес со стороны мюнхенского клуба. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о вероятности ухода чилийца из стана «Арсенала».
Сегодня официально стало известно, что «Бавария» взяла в аренду колумбийского футболиста на два сезона с последующим правом выкупа.
«Бавария» сообщила о договорённости с «Реалом» о переходе Хамеса Родригеса