Симонян: мне абсолютно всё равно, куда Дзюба уйдёт, это его личное решение

Первый вице-президент Российского футбольного союза, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и РСФСР Никита Симонян высказал мнение по поводу будущего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее в СМИ сообщалось, что петербургская команда рассматривает возможность продажи форварда.
«Мне абсолютно всё равно, куда он уйдёт, это его личное решение. Видимо, у него есть на это основания, может, его смущает конкуренция, может, не сложились отношения с Манчини, может, есть какие-то ещё серьёзные основания для ухода, сложно комментировать, не зная внутренних дел, как говорят французы, „сель а ви“.
Его перспективы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году будут зависеть от того, в какой клуб он перейдёт и как будет играть, но главное, чтобы он выходил на поле и соответствовал требованиям национальной сборной России, а будет он играть в российском клубе или за рубежом… Конечно, здесь он всегда на виду, хотя наши тренеры следят и за зарубежными клубами.
В любом случае, куда бы он ни перешёл, пожелаем ему удачи, главное, чтобы он соответствовал уровню сборной, приглашался в неё. Наверняка он сам крайне заинтересован в том, чтобы принять участие в домашнем чемпионате мира, это бывает раз в жизни, вот я, например, сыграл в 1958 году на чемпионате мира, вот этим и горжусь. Так и он хочет, и любой из ребят в сборной", — цитирует Симоняна «Интерфакс».