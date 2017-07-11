Матч-центр – обновлённый сервис на «Чемпионате»

Рады представить новый функционал на нашем портале. Сервис «Матч-центр» аккумулирует информацию о всех прошедших, текущих и будущих спортивных событиях, статистика которых доступна на «Чемпионате». Удобный доступ ко всем турнирам и соревнованиям в одном месте позволит пользователям оперативно получить информацию как об архивных событиях, так и запланировать свой досуг, выбрав предстоящую дату в календаре и узнав о будущих матчах или турнирах.
Отдельного упоминания заслуживает возможность добавления турниров и матчей в избранное. Нажав справа от турнира или матча на всплывающую иконку, вы легко сможете в дальнейшем вернуться к нему, найдя турнир в специальном блоке «Мои турниры» слева, а матч – в разделе «Мои матчи». Таким образом вы формируете свою, персональную, картину событий спортивного мира.
Удобный переключатель «Важные» в верхнем меню позволит сконцентрироваться на действительно интересных событиях или узнать обо всех, включая отборочные матчи ЧМ-2018 в Океании или товарищеские матчи сборной Зимбабве.
Сервис доступен как с настольных компьютеров, так и с мобильных устройств и легко подстраивается под текущее разрешение экрана.
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