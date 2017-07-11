«Зенит» хочет купить Кайо в рассрочку, но «Сан-Паулу» требует всю сумму сразу

Переговоры о переходе защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо в «Зенит» приостановились. Как пишет Tuttomercatoweb, сине-бело-голубые готовы заплатить за 23-летнего футболиста сумму отступных в размере € 18 млн, но хотят сделать это в рассрочку. Бразильский клуб же требует всю сумму сразу.
Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил «Чемпионату», что переговоры по Кайо ведутся, но контракт с ним ещё не подписан. При этом в «Сан-Паулу» утверждают, что запросов по бразильскому защитнику не получали.