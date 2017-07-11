В «Динамо» сообщили, что клуб может не переехать на стадион «ВТБ Арена»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв рассказал о проблемах в переговорах с компанией, которая занимается строительством нового стадиона московской команды — «ВТБ Арены».
«Стадион? Ситуация непростая. У нас сложные переговоры с компанией, которая работает там. Она говорит громкие слова, где мы играем разные матчи, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего. Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на „Динамо“. У нас есть «Лужники» на крайний случай.
У общества остались проценты акций, но на сегодняшний день они строят финансовую модель, из которой я не понимаю, ради кого строился стадион», — передаёт слова Муравьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Стадион «Динамо» планируется ввести в эксплуатацию весной-летом 2018 года.