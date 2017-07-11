«Урал» в контрольном матче сыграл вничью с сербским «Динамо»

«Урал» в заключительном контрольном матче на сборе в Словении встречался с восьмой командой второго дивизиона чемпионата Сербии «Динамо» из города Вране. Завершился матч вничью со счётом 1:1.
Екатеринбургская команда открыла счёт во втором тайме — точным ударом отметился Александр Павленко. В скором времени соперник сумел отыграться.
Контрольный матч
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Динамо» (Вране, Сербия) — 1:1 (0:0)
Гол у «Урала»: Павленко, 58 (1:0).
«Урал»: Арапов, Динга (Ароян, 46), Павленко, Ставпец, Меркулов (Чантурия, 56), Глушков, Щербаков, Подоксёнов, Коробов, Юсупов и один игрок на просмотре.