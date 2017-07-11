«Барселона» арендовала Витиньо, который будет выступать за резервную команду

Полузащитник «Палмейраса» Витор Уго Сантана Карвалью, известный как Витиньо, на правах аренды перешёл в «Барселону». Соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года с возможностью выкупа. 19-летний атакующий хавбек подписал контракт с «Барселоной B».
«Я очень счастлив. Я всегда был большим поклонником „Барселоны“, так как это лучший клуб в мире. Теперь я смогу выступать в клубе, в котором играли Ривалдо, Роналдиньо и мой кумир Неймар», — заявил Витиньо, контракт которого с «Палмейрасом» рассчитан до 2021 года.
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