Молдавский защитник Армаш прибыл в расположение «Анжи»

Защитник сборной Молдавии Игорь Армаш прибыл в расположение «Анжи», сообщает официальный «Твиттер» махачкалинского клуба. Других подробностей на данный момент нет.
Предыдущим клубом 29-летнего футболиста была краснодарская «Кубань», которая решила не подписывать с ним новый контракт.
Николай Пырнэу, агент Армаша, в июне заявил «Чемпионату», что защитник хочет продолжить выступать в России и к нему есть интерес от клубов Премьер-Лиги.
Армаш выступал за «Кубань» с 2010 года. В прошлом сезоне он провёл 14 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги.
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