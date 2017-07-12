Рамос: Хамес, желаю тебе удачи в будущем, но только не в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи полузащитнику Хамесу Родригесу, перешедшему из мадридской команды в «Баварию».
«Панита, желаю тебе удачи в будущем, но только не в Лиге чемпионов. Всего хорошего!», — написал Рамос в своём «твиттере».
«Бавария» взяла Хамеса в аренду на два сезона с правом выкупа. Колумбийский хавбек вскоре пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с мюнхенским клубом. 25-летний футболист уже включён в список игроков, которые отправятся с командой в Китай и Сингапур.
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