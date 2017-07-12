«Рома» предложила Найнгголану контракт с зарплатой € 5 млн в год

«Рома» не намерена продавать полузащитника Раджу Найнгголана и ведёт с ним переговоры о подписании нового контракта, сообщает Football Italia. По новому соглашению зарплата 29-летнего футболиста будет достигать € 5 млн в год с учётом бонусов.
Действующий контракт бельгийца с римлянами рассчитан до лета 2020 года. Интерес к Радже проявляют «Интер», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В частности, манкунианцы готовы выделить на покупку Найнгголана € 45 млн, а самому футболисту предложить зарплату в € 7,5 млн за сезон.
В минувшем сезоне Найнголлан провёл 37 матчей в Серии А, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.