«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Найнгголана € 45 млн

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед». Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью убедил руководство выделить на покупку 29-летнего футболиста € 45 млн.
Раджа Найнгголан хотел бы остаться в «Роме», но стороны пока не могут договориться о продлении контракта, который действует до лета 2020 года. Римляне готовы платить бельгийцу € 4 млн в год, в то время как «МЮ» предлагает € 7,5 млн за сезон.
Ранее сам футболист сообщил, что информация об интересе «Манчестер Юнайтед» может быть правдой.
«Рома» отказалась продавать «Интеру» Найнгголана и Рюдигера за € 70 млн