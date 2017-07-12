Аленичев: если б «Енисей» ставил задачу занять 8-10-е место, не пришёл бы в клуб

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев на пресс-конференции рассказал, на каких позициях планируется усилить команду, а также признался, что ставит перед собой в команде самые высокие цели.
«Планируется усиление на трёх позициях: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Кичин выбран капитаном команды на сезон-2017/18. Я стремлюсь только к максимуму. Если бы „Енисей“, как раньше, ставил задачу занять 8-10-е место, не подписал бы контракт с клубом.
Манеж в Красноярске отличный. Всё выполнено на высшем уровне: поле, вентиляция, инфраструктура. Играть одно удовольствие. Формула успеха – пахать, пахать и ещё раз пахать. Тогда футбол тебя отблагодарит", — рассказал Аленичев.