Бывший полузащитник ЦСКА Алдонин возобновит карьеру в ФК «Зоркий»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин решил возобновить карьеру. 37-летний футболист будет защищать цвета ФК «Зоркий» в ПФЛ. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил заместитель главы городского округа Красногорска Ростислав Мурзагулов.
«Евгений Алдонин, один из самых авторитетных и титулованных игроков российского футбола, согласился играть в «Зорком». Ему всего 37 лет, он в отличной форме, медосмотр это подтвердил. Об этом только что сказал Юран», — говорится в сообщении.
Евгений Алдонин играл в ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего выступал за нижегородскую «Волгу», а в 2014 году завершил карьеру.