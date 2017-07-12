Сегодня, 12 июля, главный тренер молодёжного состава «Амкара» Робертас Пошкус и его помощники подписали контракты с руководством клуба, сообщает пресс-служба пермяков.
38-летний литовец выступал в чемпионате России за «Крылья Советов», «Зенит», «Сибирь», московское «Динамо», «Ростов» и «Урал». По окончании сезона-2012/13 Пошкус завершил игровую карьеру и, получив лицензию УЕФА категории PRO, работал тренером в чемпионате Литвы.
Также с молодёжным составом «Амкара» продолжат работу старший тренер Эрик Ашурбеков и тренер вратарей Олег Степанов. Ашурбеков работает с молодёжным составом «Амкара» с 2013 года, Степанов – с 2011 года.
Пошкус и его тренерский штаб подписали контракты с «молодёжкой» «Амкара»