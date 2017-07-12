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Прядкин: матч за Суперкубок пройдёт на высшем уровне, билетов уже нет

12 июля 2017, среда. 14:47. Футбол

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Мы стоим на пороге знаменательного события — чемпионата мира — 2018. Надеемся, что новый национальный чемпионат пройдёт отлично. Особенно в преддверии такого события. Этот сезон будет серьёзным и особенным. С точки зрения календаря, в первую очередь. Он будет очень сжатым. Расширенная география тоже скажется. „СКА-Хабаровск“ этому поспособствовал. Это их дебют. Недавно они прошли комиссию. Их стадион соответствует всем требованиям, матчи там пройдут на хорошем уровне.

Прошедший Кубок конфедераций задал планку. Он был проведён на высшем уровне, благодаря оргкомитету „Россия-2018“. Отзывы о Кубке конфедераций самые высокие в мире. Матч за Суперкубок пройдёт тоже на высшем уровне. Билетов уже нет. Всё то, что было на Кубке конфедераций, мы попытаемся внедрить и в чемпионат России. Мы хотим, чтобы болельщики соответствовали заданному уровню. Мы хотим, чтобы они вели себя достойно. За нами будут смотреть. Хочется создать хорошее впечатление. Мы хотим, чтобы матчи проходили организованно, цивилизованно. Мы хотим, чтобы и команды, и болельщики и вся структура, взаимодействовали друг с другом как следует. Каждый стадион сейчас готов», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.

«Спартак» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Прядкин Суперкубок России
Новости. Футбол
12 июля 2017, среда
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